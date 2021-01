Pandemie bringt Andrang auf Kinderpsychiatrie im Wiener AKH

Die Abteilung für KInder- und Jugendpsychiatrie im Wiener AKH schlägt Alarm: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Lockdowns und Schulschließungen haben zu deutlich mehr Patientenandrang auf den Stationen der Abteilung geführt, wie der Leiter der Abteilung, Paul Plener, am Mittwoch gegenüber ORF-Ö1 sagte. "Es kommen mehr, und ihre Zustandsbilder sind deutlich akuter und schwerer ausgeprägt."

Das habe dazu geführt, dass Patienten, die auch eine Behandlung notwendig hätten, aber weniger akute Fälle sind, "im Sinne einer gewissen Triagierung nachgereiht werden müssen", ergänzte Plener. Der Kinder- und Jugendpsychiater berichtete von einer großen Zahl an Essstörungen, aber auch Symptome "großer Erschöpfung, Müdigkeit und Stimmungsverschlechterung, Suizidgedanken oder Suizidversuche in jüngster Vergangenheit". Plener sprach von Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren "mit deutlich depressiver Symptomatik, was wir so bisher nicht beachtet haben".