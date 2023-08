Panamakanal mindestens zehn Monate nur beschränkt passierbar

Die Einschränkung der Nutzung des Panamakanals wird wegen der anhaltenden Dürre verlängert. Mindestens zehn weitere Monate bleibe die Höchstzahl der täglichen Schiffsdurchfahrten begrenzt, teilte die Panamakanal-Behörde am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der Panamakanal ist wichtig für den Waren-Transport von Asien in die USA. Außerdem ermöglicht er einen schnelleren Transport von US-Waren nach Asien und an die südamerikanische Pazifikküste.

Die Einschränkungen auf der über 80 Kilometer langen Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, wurden wegen geringen Niederschlags in der zentralamerikanischen Region angeordnet. Reedereien und Experten warnen, Preise für Konsumgüter könnten steigen, da Verspätungen und zusätzliche Gebühren die Transportkosten erhöhen.