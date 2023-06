Panama siegt mit Andrade beim Gold Cup gegen Costa Rica

LASK-Verteidiger Andres Andrade hat mit Panamas Fußball-Nationalteam im Auftaktspiel des Fußball-Gold Cups in den USA einen Sieg geholt. "Los Canaleros" bezwangen Costa Rica am Montag (Ortszeit) in Fort Lauderdale mit 2:1. Der diesen Sommer nach Linz zurückgekehrte Andrade spielte in der Innenverteidigung durch.

Im zweiten Gruppenspiel setzte sich Außenseiter Martinique trotz über 40-minütiger Unterzahl nach einer Roten Karte gegen El Salvador ebenfalls mit 2:1 durch. Torhüter Yannis Clementia rettete seinem Team mit einigen Rettungstaten den Sieg, so parierte er in der 83. Minute auch einen Elfmeter.