Palmetshofers "Die Verlorenen" Sieger bei "Theater"-Umfrage

Gleich drei heimische Theatermacher konnten heuer bei der traditionellen Wahl des Magazins "Theater heute" triumphieren: Die Inszenierung des Jahres stammt demnach von Choreografin Florentina Holzinger, deren Stück "Tanz" gewürdigt wurde. Zum Stück des Jahres wählten 44 Kritikerinnen und Kritiker indes Ewald Palmetshofers "Die Verlorenen". Und auch beim Nachwuchs triumphierte ein Österreicher.

Der Titel des "Theaters des Jahres" indes ging erneut an die Münchner Kammerspiele, wie am Donnerstag in Berlin mitgeteilt wurde. Damit kann sich der mittlerweile aus dem Amt geschiedene Intendant Matthias Lilienthal zum zweiten Mal in Folge über die Auszeichnung freuen.