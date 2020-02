Palfinger plant nach Rekordjahr 2019 Dividenden-Erhöhung

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger will nach dem Rekordjahr 2019 die Ausschüttung an die Aktionäre kräftig erhöhen. Sie sollen pro Aktie 71 Cent erhalten, nach 51 Cent davor. Das geht aus dem Geschäftsbericht von Dienstagabend hervor. Bei Umsatz, operativem Ergebnis (EBIT) und Nettogewinn markierte Palfinger neuen Höchstmarken und traf damit auch die Erwartungen der Analysten.

Der Umsatz wuchs um 8,6 Prozent von 1,616 auf 1,754 Mrd. Euro, hieß es in einer Aussendung. Das EBIT-Margen-Ziel von 9 Prozent verfehlte das Unternehmen jedoch, es wurde nur ein Wert von 8,5 (nach 7,9) Prozent erreicht.

An seinen Zielen für das übernächste Jahr 2022 hält das Management fest: Der Umsatz soll dann 2,0 Mrd. Euro erreichen - die EBIT-Marge und die Profitabilitäts-Kennzahl ROCE (Return on Capital Employed) sollen über den Wirtschaftszyklus 10 Prozent betragen.

Für das heurige Jahr 2020 ist Palfinger zuversichtlich. Trotz der Unwägbarkeit der weltweiten Konjunkturentwicklung und dem schwierigen Marktumfeld in Europa gehe man von einem soliden Geschäftsjahr aus. Die Effizienzsteigerungen und Synergiegewinne würden sich auf allen Ebenen stärker auswirken. Die Präzisierung des Markenkerns werde die positiven Entwicklungen unterstützen, heißt es im Ausblick. Am Mittwoch findet das Bilanzpressegespräch in Wien statt.