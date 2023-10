Palfinger hob Gewinn kräftig nach oben

Die Gewinne beim börsennotierten Kranhebelhersteller Palfinger sind heuer in den ersten neun Monaten deutlich angestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 112,5 auf 165 Mio. Euro, der Konzerngewinn legte von 53,2 auf 90,9 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Der Umsatz erhöhte sich von rund 1,6 auf 1,8 Mrd. Euro. Dazu beigetragen hätten volle Auftragsbücher und durchgesetzte Preiserhöhungen.

Allerdings ging der Auftragseingang in Europa laut Roither teils zurück - und zwar in Nordeuropa, nicht in Südeuropa. "Normal haben wir das umgekehrt", so der Konzernsprecher. Deutschland, Frankreich, Skandinavien seien "eher zurückhaltend"; Italien, Spanien, Portugal und Griechenland "funktionieren noch sehr gut". Der Grund: Spanien etwa habe, was die Inflation angehe, deutlich weniger Probleme.