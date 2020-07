Am Freitag, dem 3. Juli 2020, von 14 bis 20 Uhr, und am Samstag, dem 4. Juli 2020, von 10 bis 14 Uhr findet ein Palettenmöbel-Workshop am Schlossplatz statt.

Der Sommer in Hohenems lädt zum Mitmachen ein! Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kreativ-Treff am Schlossplatz“ werden den Sommer über jeweils freitags unterschiedlichste Workshops für Jung und Alt angeboten. Klein und fein, kreativ und innovativ – Hohenems inspiriert!