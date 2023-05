Palästinischer Islamist nach Hungerstreik gestorben

Ein prominentes Mitglied der Extremistengruppe Islamischer Jihad ist israelischen Angaben zufolge nach einem Hungerstreik im Gefängnis gestorben. Kurz darauf wurden drei Raketen aus dem Gaza-Streifen auf Israel abgefeuert. Damit droht eine Eskalation der Gewalt.

Khader Adnan sei am Dienstag nach 87 Tage langer Verweigerung der Nahrungsaufnahme bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden, teilte die Gefängnisbehörde mit. Adnan habe medizinische Behandlungen verweigert. Die aus dem Gaza-Streifen abgefeuerten Raketen gingen in offenem israelischen Gelände nieder. In der grenznahen Region war Luftalarm ausgelöst worden.