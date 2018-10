Palästinenser bei israelischem Luftangriff in Gaza getötet

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben ein Mann getötet worden. Israel reagierte mit den Angriffen nach Armeeangaben auf Raketenbeschuss aus dem Küstengebiet. Drei weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwoch mit.

Eine Rakete sei in der israelischen Wüstenstadt Beer Sheva eingeschlagen, berichtete die Polizei. Das Geschoß traf ein Wohnhaus, in dem sich eine Mutter mit ihren drei Kindern befand, wie der Rettungsdienst berichtete. Es sei dabei niemand verletzt worden. Zwei weitere Personen seien leicht verletzt worden, während sie Schutz vor der Rakete gesucht hätten. Eine weitere Rakete sei offenbar in Richtung Meer geflogen, teilte die Armee mit. Die israelische Luftwaffe habe daraufhin “Terrorziele” im Gazastreifen angegriffen.