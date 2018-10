Pakt soll laut UNO nicht die Migration fördern

Der UNO-Sonderbeauftragte für den globalen Migrationspakt, Jonathan Prentice, hat Vorwürfe im Zusammenhang mit dem in Österreich umstrittenen neuen Abkommen zurückgewiesen. "Der Pakt hat nicht das Ziel, Migration zu fördern. Er soll ein System der Ordnung gegenüber einem der Unordnung fördern", sagte Prentice am Freitag bei der "Vienna Migration Conference".

Prentice ging in seiner Wortmeldung nicht auf die Vorbehalte einiger Staaten, darunter Österreich, gegen das Abkommen ein. Der wissenschaftliche Direktor des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), Lukas Gehrke, ließ aber Kritik an der von der Regierungspartei FPÖ befeuerten innerösterreichischen Debatte über den Migrationspakt durchblicken. Er dankte Prentice für seine Ausführungen und merkte an: “Nur eine informierte Debatte (über den Pakt, Anm.) kann zu legitimen Ergebnissen führen.”