Pakistanischer Ex-Cricket-Star Khan steuert auf Wahlsieg zu

Die Partei des ehemaligen pakistanischen Cricket-Stars Imran Khan ist aus der Parlamentswahl nach bisher vorliegenden Ergebnissen als Siegerin hervorgegangen. Nach Auszählung von 48 Prozent der Stimmen führt Khans Bewegung für Gerechtigkeit (PTI) nach Angaben der Wahlkommission am Donnerstag in 113 von 272 Wahlkreisen.

Die Muslim-Liga des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Nawaz Sharif (PML-N) liegt demnach in 64 Wahlkreisen vorne, gefolgt von der Pakistanischen Volkspartei (PPP), an deren Spitze der Sohn der ermordeten früheren Ministerpräsidentin Benazir Bhutto steht, in 42 Wahlkreisen.