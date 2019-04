Pakistan geht gegen Gegner von Impfkampagne vor

Nach einem Angriff auf eine Klinik wollen pakistanische Behörden die Urheber von Falschmeldungen zur landesweiten Impfkampagne gegen Kinderlähmung (Polio) verfolgen. Das erklärte der Sprecher für Impfangelegenheiten, Babar Bin Atta, am Dienstag. Die Kampagne werde wie geplant weitergeführt. In drei Tagen sollen rund 39 Millionen Kinder unter fünf Jahren geimpft werden.

In sozialen Medien verbreitete Meldungen, nach denen Kinder in der nordwestlichen Stadt Peshawar nach der Impfung erkrankt seien, führten zu einer Panik bei Eltern, die sogar eine Klinik in Brand setzten und Impfhelfer festhielten. Dutzende besorgte Eltern brachten am Montag ihre Kinder in Krankenhäuser, es gab wütende Proteste.