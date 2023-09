Paketzusteller erhalten um 16 Prozent mehr Lohn

Die Paketzusteller - sofern sie angestellt sind - bekommen deutlich mehr aufs Konto. Ab 1. Jänner erhalten die Beschäftigten des Kleintransportgewerbes im Schnitt brutto um 16 Prozent mehr Lohn. "Die KV-Löhne werden je nach Stufe in der Lohntabelle in einer Bandbreite von 160 bis 400 Euro brutto im Monat erhöht", rechnete heute die Gewerkschaft vida vor. Durch die Verkürzung der Lohnsprünge würden die Beschäftigten künftig auch schneller ein höheres Einkommen erreichen.

"Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger mussten vorher fünf Jahre auf einen Sprung in der Lohntabelle warten. Ab 2024 erfolgen die Sprünge nun jährlich bzw. nach drei Jahren in den oberen Lohnstufen", so Matthias Lachowitz, Leiter des KV-Verhandlungsteams der vida.