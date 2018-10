Paar in Mexiko soll für 20 Frauenmorde verantwortlich sein

In den Ermittlungen um ein mutmaßliches Serienmörder-Paar aus Mexiko kommen immer schlimmere Details zutage: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnten die Verdächtigen für insgesamt 20 Frauenmorde verantwortlich sein. Bisher waren die Ermittler von zehn Taten ausgegangen.

Staatsanwalt Alejandro Gomez Sanchez sagte am Montag (Ortszeit), der festgenommene Mann habe Beteiligung an 20 Morden zugegeben. Der Mann und seine Partnerin waren vergangene Woche in der Stadt Ecatepec nahe Mexiko-Stadt gefasst worden, als sie gerade menschliche Überreste in einem Kinderwagen transportierten.