Owetschkin drittbester Torschütze der NHL-Geschichte

Alexander Owetschkin hat sich am Dienstag auf Platz drei der ewigen Torschützenliste in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geschossen. Der russische Stürmerstar erzielte beim 5:4-Sieg der Washington Capitals bei den Calgary Flames zwei Tore und schloss mit nun 766 Treffern im NHL-Grunddurchgang zu Jaromir Jagr auf. Nur noch Wayne Gretzky (894) und Gordie Howe (801) liegen vor Owetschkin.

Owetschkin traf zum 2:2 (34.) und sorgte in der 59. Minute mit einem Treffer ins leere Tor zum 5:3 für die Entscheidung. Der Routinier hält nun bei 36 Treffern in 56 Saisonspielen.

Für die Dallas Stars mit dem Kärntner Stürmer Michael Raffl setzte es nach zuletzt vier Siegen eine 1:2-Niederlage bei den Nashville Predators. Dallas ging durch John Klingberg in Führung (41.) und hatte durch Raffl in der 53. Minute die große Chance auf das 2:0. Torhüter Juuse Saros parierte aber dessen Schuss, Ryan Johansen schloss den Konter 16 Sekunden später zum 1:1 ab (54.). Roman Josi (59.) erzielte in der vorletzten Minute den Siegteffer für Nashville.