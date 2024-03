ÖVP will Beugestrafe für FPÖ-Politiker

Nachdem der ÖVP die Auskunftspersonen aus dem Kreis der FPÖ für ihren Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" abhanden kommen, will Fraktionsführer Andreas Hanger nun zu Sanktionen greifen. Man prüfe einen Antrag auf Beugestrafe, sagte er vor Journalisten am Dienstag. Die ÖVP wollte den ehemaligen Kabinettschef von FPÖ-Obmann Herbert Kickl, Reinhard Teufel, für Donnerstag laden. Dieser zweite Befragungstag des U-Ausschusses scheint nun komplett auszufallen.

Generell sprach Hanger von einem "System Kickl", das man zu untersuchen gedenke. Es sei von "Doppelmoral, Scheinheiligkeit und Günstlingswirtschaft" geprägt gewesen. Am Mittwoch will die ÖVP dazu Wolfgang Peschorn, den Leiter der Finanzprokuratur befragen, der auch schon im COFAG-U-Ausschuss zu Gast war. Peschorn war nach dem Ende von Schwarz-Blau Übergangsinnenminister. Hanger will ihn zu einem Revisionsbericht befragen, in dem es um Kickls Kabinett und die dortigen Mitarbeitergehälter geht, ebenso wie um den Stab von Kickls einstigem Generalsekretär Peter Goldgruber. Dieser kommt ebenso als Auskunftsperson. Geladen ist zudem der Leiter der Internen Revision im Innenministerium.