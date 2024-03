ÖVP Vorarlberg legt Bezirkskandidaten für Landtagswahl fest

Die Vorarlberger ÖVP hat ihre Kandidatenlisten für die Landtagswahl im Herbst finalisiert.

Listenführung und Platzierung

Es ist eine langjährige Tradition der Vorarlberger Volkspartei, dass der Landeshauptmann als Spitzenkandidat der ÖVP in allen vier Bezirken Vorarlbergs kandidiert. Ebenfalls üblich ist, dass die Landesräte in den Bezirken, aus denen sie stammen, die Liste auf den nachfolgenden Positionen anführen. Für den Bezirk Bregenz steht dies für Martina Rüscher, die Landesrätin für Gesundheit, sowie für Marco Tittler, den Landesrat für Wirtschaft im Bezirk Dornbirn.

ÖVP Vorarlberg gewinnt 17 Mandate

Bei der Landtagswahl 2019 errang die ÖVP insgesamt 17 der 36 verfügbaren Mandate. Davon gingen fünf an den Bezirk Bregenz, vier an Feldkirch und jeweils drei an die Bezirke Dornbirn und Bludenz. Zwei weitere Mandate kamen über die Landesliste, die von der Partei erst am 8. April bestimmt wird, hinzu.