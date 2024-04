ÖVP-Umgang mit Anzengruber für Van Staa "schwerer Fehler"

Nach der schweren Wahlniederlage des bürgerlichen Bündnisses "das Neue Innsbruck" mit Frontmann Florian Tursky hat der frühere Tiroler ÖVP-Landeshauptmann und Ex-Innsbrucker Stadtchef Herwig van Staa Kritik an den ÖVP-Verantwortlichen durchklingen lassen. Und zwar wegen des Umgangs mit dem früheren schwarzen Vizebürgermeister Johannes Anzengruber, der es in die Stichwahl schaffte. Dieser sei "ein schwerer Fehler" gewesen, sagte Van Staa im APA-Gespräch.

Die Tiroler Politlegende spielte dabei auf den Ausschluss Anzengrubers aus Partei und Fraktion im Zuge von schweren Turbulenzen im vergangenen Spätherbst an. Er habe diese Vorgangsweise damals "nicht verstanden und auch nicht goutiert" und dies auch intern geäußert, so Van Staa. Das Ganze sei auch "statutarisch eine umstrittene Sache" gewesen, meinte der frühere Landeshauptmann und Tiroler ÖVP-Chef. Er wolle aber niemandem direkt Schuldzuweisungen machen, betonte der 81-Jährige, der selbst im Jahr 1994 mit der von ihm gegründeten Liste "Für Innsbruck" gegen den damaligen ÖVP-Bürgermeister Romuald Niescher bei der Wahl angetreten war. Es gelte jetzt einfach "aus Fehlern zu lernen." Generell habe er die "Querelen im Vorfeld" in keiner Weise "goutiert", spielte Van Staa auch auf die damals laut gewordenen Vorwürfe gegen Anzengruber wegen der umstrittenen Verteilung von Freizeitkarten an, die zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen führte und die ebenfalls zum Bruch mit der ÖVP in Stadt und Land beitrug. Es gebe daran "nichts Vorwerfbares", meinte Van Staa und zeigte sich nicht damit einverstanden, dass eben diese Vorwürfe laut wurden - aus welcher Ecke die auch immer gekommen seien.