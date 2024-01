ÖVP bringt sich für Wahljahr in Stellung

Die ÖVP bringt sich Anfang kommender Woche für das Wahljahr in Stellung. Beim Bundesparteivorstand am Montag dürfte die Kandidatenliste für die EU-Wahl beschlossen werden. Offenbar fix sein dürfte, dass der frühere Staatssekretär und außenpolitische Sprecher der ÖVP, Reinhold Lopatka, als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Ab Dienstag zieht sich das ÖVP-Regierungsteam dann zu einer parteiinternen Klausur zurück, um die weitere Projekte vor der Nationalratswahl zu besprechen.

Bereits Sonntagabend empfängt Bundeskanzler Karl Nehammer die ÖVP-Landeshauptleute bzw. Landesparteichefs im Bundeskanzleramt in Wien. Kein Thema soll bei dem Austausch über aktuelle Themen ein mögliches Vorziehen der Nationalratswahl sein, wurde im Vorfeld von der ÖVP betont, nachdem in Medien erneut über Überlegungen innerhalb der Partei über ein vorgezogenes Koalitionsende spekuliert worden war.

Derzeit ist die ÖVP mit sieben Abgeordneten im EU-Parlament vertreten, gemäß den derzeitigen Umfragen dürften es nach der EU-Wahl im Juni aber weniger sein. Der bekannteste bisherige ÖVP-EU-Mandatar, der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, tritt wegen Differenzen mit der Parteiführung nicht mehr an. Auch die bisherige Tiroler EU-Parlamentarierin Barbara Thaler kandidiert nicht mehr, sie ist seit November Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Christian Sagartz, der am Samstag als Landesparteiobmann der ÖVP Burgenland wiedergewählt wurde, will im Sommer seine Pläne für die Rückkehr ins Land bekanntgeben.

Am Dienstag zieht sich das ÖVP-Regierungsteam sowie die Klubspitze dann im Hotel Steigenberger im niederösterreichischen Krems zu einer parteiinternen Klausur zurück, wie "Kleine Zeitung" und "Kurier" am Sonntag zunächst berichteten. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka soll an der nicht medienöffentlichen Klausur teilnehmen. Dabei will die ÖVP abstimmen, welche Projekte in der laufenden Legislaturperiode noch gemacht werden sollen.