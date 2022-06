Ovationen und Buhs für die "Meistersinger" in Berlin

Neben seinem ausgeprägten Antisemitismus sind es etwa penetrante Deutschtümelei und häufige Frauenverachtung, die den Genuss von Richard Wagners Opern als Gesamtkunstwerke oft erschweren. So sind "Die Meistersinger von Nürnberg" nicht nur ein über viereinhalb Stunden packender Gesangswettbewerb, sondern gehören wegen des Anspruchs eines finalen Gründungsmanifests deutschnationaler Kunst auch zu den umstrittensten Werken Wagners (1813-1883).

Die Deutsche Oper in Berlin hat die Aufgabe einer neuen Inszenierung dem in der Vergangenheit mit Auszeichnungen überschütteten Trio Jossi Wieler, Anna Viebrock und Sergio Morabito überlassen. Für die Premiere gab es am Sonntagabend Ovationen - und einige Buh-Rufe für die Regie. Kommentar einer Premieren-Besucherin: "Wenn du nach 'ner Wagner-Premiere ausgebuht wirst, weißt du, dass du was richtig gemacht hast."