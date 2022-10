Ovationen für Thielemann zum "Ring"-Auftakt in Berlin

Der kurzfristig eingesprungene Dirigent Christian Thielemann ist am Sonntagabend zum Auftakt der neuen "Ring"-Inszenierung der Berliner Staatsoper Unter den Linden frenetisch gefeiert worden. Der 63-Jährige hatte die musikalische Leitung krankheitsbedingt kurzfristig vom Generalmusikdirektor der Staatsoper, Daniel Barenboim, übernommen.

Die Präsentation ist auch dem Konzept Tcherniakovs geschuldet, der mit Barenboim bereits etwa "Parsifal" oder "Tristan und Isolde" realisierte. Der gefeierte Regisseur will die Story vom kaum aufhaltbaren Untergang der Welt in einem Stück erzählt wissen. Er siedelt die Handlung in einem Forschungslabor der Gegenwart an, dessen zahlreiche Räume, Gänge, Keller die verworrene Geschichte Wagners aufzugreifen scheinen.