Outlet Parndorf profitiert von preissensiblen Kunden

Das Designer Outlet Parndorf, das auf Bekleidung bekannter Marken zum Outlet-Preis setzt, hat im vergangenen Jahr von preissensiblen Kunden profitiert. Das Outlet-Business funktioniere auch in der Teuerungskrise, sagte Center-Manager Mario Schwann am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die Coronakrise mit seinen Lockdowns, Grenzschließungen und ausbleibenden Touristen hatte das Outlet schwer getroffen. Doch das sei vorbei, 2023 sei ein Rekordjahr gewesen, so Schwann.

Auch wenn internationale Gäste noch immer nicht das Niveau von vor der Coronapandemie erreicht hätten, verzeichnete das Designer Outlet Parndorf im Bezirk Neusiedl am See im abgelaufenen Jahr mit 6,8 Millionen Gästen einen neuen Besucherrekord. Der Umsatz stieg gegenüber 2022 um rund ein Fünftel und gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 um 10 Prozent. Konkrete Zahlen nennt das von der britischen McArthurGlen-Gruppe betriebene Designer Outlet nicht.

Asiatische Touristen, insbesondere aus China und Korea, fehlten zwar nach wie vor, es gebe aber starke Zuwächse aus den Nachbarländern und von Österreichern. Viel Potenzial sieht Schwann bei Gästen aus den USA, Indien oder der Türkei.

Das Center verfügt aktuell über 160 Shops und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Eröffnung im Jahr 1998 wurde es fünf Mal auf inzwischen 37.000 Quadratmeter erweitert. In den vergangenen Jahren sei auch das Gastronomieangebot ausgebaut worden, zumal es die Verweildauer der Kundinnen und Kunden erhöhe. "Da haben wir früher nicht alles richtig gemacht", räumte der Center-Manager ein.