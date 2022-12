Outdoor-Umsätze im Sporthandel steigen

Der heimische Sportfachhandel hat voriges Jahr rund 2,25 Mrd. Euro umgesetzt. Der Anteil von Outdoorartikeln - Bekleidung, Schuhe, Zubehör - machte dabei mit 622 Mio. Euro mehr als ein Viertel (28 Prozent) aus. Der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs (VSSÖ) spricht von einem "sprunghaften Anstieg" der Nachfrage. Denn Outdooraktivitäten gewinnen auch im Winter an Bedeutung.

Die Trends gehen in Richtung Multifunktionalität und Nachhaltigkeit. So würden verstärkt Produkte und Materialien "Made in Europe" nachgefragt. Viele Outdoormarken machten Nachhaltigkeit zu einem USP und betrachteten schon in der Produktentwicklung, wie die Kreislaufwirtschaft und das Recycling aktiv gefördert werden können.