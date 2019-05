Ouschan beendete Billard-EM mit 9er-Gold

Jasmin Ouschan hat bei der Pool-Billard Europameisterschaft in Treviso ihre EM-Titelserie doch noch fortgesetzt. Die 33-jährige Kärntnerin holte im abschließenden 9er-Ball mit einem 7:0 Finalerfolg gegen die Russin Natalia Seroschtan ihren bereits 27. EM Titel bei den Damen und baute ihren persönlichen Rekord weiter aus.

Denn damit ist die Kärntnerin seit dem Wechsel von der Nachwuchs- in die Damen-Klasse im Jahr 2005 bei jeder Europameisterschaft in zumindest einer Disziplin erfolgreich geblieben. “Dieses Jahr war insofern besonders, weil ich nicht gut in die EM gestartet bin. Aber ich habe mich von Bewerb zu Bewerb steigern können. Ich bin sehr erleichtert, dass es doch noch mit einem Titel, noch dazu im 9er-Ball, geklappt hat”, sagte Ouschan.