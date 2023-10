Ötztaler Museen rufen zur Abgabe von NS-Devotionalien auf

Die Ötztaler Museen und die Universität Innsbruck rufen im Rahmen eines auf drei Jahre angelegten Forschungsprojektes die Bevölkerung zur Abgabe von NS-Devotionalien auf. Mit diesem Sammelaufruf - sowie mit einer Tagung, einem Sammelband und Ausstellungen - will man die NS-Vergangenheit des Ötztals sichtbar machen. "Das Symposium ist dabei Kick-off für den Sammelaufruf", sagte Projektkoordinatorin Edith Hessenberger im APA-Gespräch.

Bei dem bewusst provokant formulierten Aufruf, in dem von "Nazi-Zeug" die Rede ist und der dadurch eine breite Streuung in der Öffentlichkeit erfahren soll, gehe es etwa "um Fotos aus der Schulzeit zwischen 1938-1945, Ariernachweise, Tagebücher und Briefe oder Parte-Zetteln", erklärte Hessenberger, die auch als Leiterin der Ötztaler Museen fungiert: "Wir möchten die Ötztaler Bevölkerung damit möglichst eng in den weiteren Prozess und Verlauf des Projektes einbinden."