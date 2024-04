ÖTV-Frauen im BJK-Cup gegen Dänemark, Ungarn und Bulgarien

Österreichs Tennis-Frauen bekommen es in der Europa-Afrika-Zone I des Billie Jean King Cup in Oeiras in der Gruppe A mit Dänemark, Ungarn und Bulgarien zu tun. Das hat die am Sonntag vorgenommene Auslosung ergeben. Zum Auftakt geht es am Montag gegen die Däninnen, bei denen die Ex-Ranglistenerste Caroline Wozniacki zum Einsatz kommen könnte. "Auf uns wartet sicherlich eine schwierige Aufgabe, da alle drei Gegner gute Spielerinnen haben", sagte ÖTV-Kapitänin Marion Maruska.

Laut ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer hätte es viel schlimmer nicht kommen können. "Da sind wir gegen keinen Favorit", betonte der Niederösterreicher. Die Österreicherinnen können allerdings noch darauf hoffen, dass Wozniacki in der Auftaktpartie nicht spielt. Die Nummer zwei der Däninnen steht zwar auf der Nominierungsliste, wurde bisher auf der Anlage aber nicht gesehen. "Wir wissen nicht ob sie morgen einläuft, ohne sie hebt das unsere Chance deutlich an", ist sich Melzer bewusst.

Auf dem Papier ist Clara Tauson als Ranglisten-87. die dänische Topspielerin, Wozniacki ist aktuell nur die Nummer 126 der Welt. Damit liegt sie nur unweit hinter Julia Grabher (123.), Österreichs bester Spielerin, zurück, die rechtzeitig für die Länderkämpfe fit geworden ist. Bei ihren ersten Tour-Auftritten nach überstandener Handgelenksverletzung hatte Grabher zuletzt in Antalya und Split Erstrundenniederlagen kassiert. "Mein Comeback ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich habe sieben Monate kein Match gespielt, mir fehlt einfach die Matchpraxis", verlautete Grabher.

In Portugal möchte sie daher nun vor allem so viel Matchpraxis als möglich erhalten. "Dann werde ich mich sicher steigern. Das Wichtigste ist, dass es jeden Tag besser geht mit dem Handgelenk, der Rest wird kommen", blickte die Vorarlbergerin optimistisch nach vorne. Und das obwohl man "sicher die schwerste" Gruppe erhalten habe. "Das können wir nicht ändern, wir werden unser Bestes geben und dann schauen wir, was am Ende des Tages herauskommt."

Sinja Kraus tritt als Weltranglisten-201. an und blickt einer "super anstrengenden Woche hochmotiviert" entgegen. Im Aufgebot stehen auch noch Tamira Paszek, Tamara Kostic und Melanie Klaffner. "Wir haben uns hier in kurzer Zeit sehr gut vorbereiten können, das Abschlusstraining ist gut gelaufen", sagte Maruska. Bulgariens Topspielerin ist Viktoriya Tomova (74.), Ungarn wird von Timea Babos (160.) angeführt.

Nach den drei Spielen in einer der drei Vierergruppen geht es in vier Dreiergruppen weiter. Die drei Erstplatzierten haben den Aufstieg ins Play-off zur Qualifikationsrunde für die Billie Jean King Cup Finals 2025 bereits sicher, die drei Zweitplatzierten machen sich ein weiteres Ticket dafür aus.