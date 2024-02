ÖTTV-Männer mit 3:2 gegen Hongkong ins WM-Achtelfinale

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Männer steht bei den Mannschafts-Weltmeisterschaften in Busan in Südkorea nach einem 3:2-Zwischenrundensieg gegen Hongkong im Achtelfinale. Damit fehlt noch ein Sieg auf ein fixes Olympia-Ticket, die Hürde dahin schon am Mittwoch (12.00 Uhr MEZ) ist mit dem Weltranglistendritten Japan aber eine äußerst hohe. Die ÖTTV-Equipe der Frauen schied in der Zwischenrunde gegen Thailand mit 2:3 aus, der Olympia-Traum bleibt damit unerfüllt.

Nach einer am Vortag gegen Dänemark bezogenen 1:3-Niederlage waren die rot-weiß-roten Männer gegen Hongkong durch Andreas Levenko 0:1 in Rückstand geraten, Österreichs Nummer eins unterlag Wong chun Ting 0:3. Daniel Habesohn mit einem 3:1 gegen Lam Siu Hang und Robert Gardos nach 0:2-Rückstand durch ein 3:2 gegen Chan Baldwin brachten die Ihren 2:1 in Front, ehe auch Habesohn gegen Wong kein Satzgewinn gelang. Levenko behielt mit einem 3:2 gegen Lam aber die Nerven, wobei er im Finalsatz schon drei Punkte Rückstand gehabt hatte.

Nur rund dreieinhalb Stunden blieben danach zur Regeneration, die Japaner hingegen hatten sich als Gruppensieger die Zwischenrunde erspart. So auch Chinas im Achtelfinale gegen Thailand 3:0 siegreiche Frauen. Gegen die Thailänderinnen hatten davor für die auch auf Gruppenrang drei gelandeten Österreicherinnen nur Sofia Polcanova zum 1:0 bzw. 2:2 gepunktet, mit 3:0-Siegen. Karoline Mischek verlor ihr Match 2:3 und die erkrankt angetretene Liu Jia gegen Froschberg-Spielerin Suthasini Sawettabut 1:3 und in der Entscheidung gegen Orawan Paranang 0:3.

Damit wird es nichts mit der siebenten Olympia-Teilnahme von Liu Jia. Für die 42-Jährige ist die Qualifikation für das Olympia-Einzel wohl kein Thema mehr. Die Team-WM-Viertelfinalisten haben auch zwei Einzel-Tickets fix. Auch einige WM-Achtelfinalisten erhalten eine Olympia-Einladung, die Reihung erfolgt nach der Weltrangliste.