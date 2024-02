ÖTTV-Frauenteam mit zweiter WM-Niederlage

Österreichs Tischtennis-Frauen haben bei der Team-WM in Busan/Südkorea auch ihr zweites Spiel verloren und müssen um den Aufstieg in Zwischenrunde zittern. Die Österreicherinnen unterlagen am Samstag Portugal nach 2:0-Führung mit 2:3 und gehen als Schlusslicht der Gruppe 6 in die Partie gegen Kasachstan am Sonntag (9.00 Uhr MEZ).

Das ÖTTV-Team startete wie erhofft mit Siegen von Liu Jia gegen Shao Jieni (3:1) und Sofia Polcanova gegen Yu Fu (3:0). Der dritte Punkt gelang aber nicht. Anastasia Sterner unterlag 0:3 gegen Ines Matos, anschließend mussten sich Polcanova gegen Shao und Liu gegen Yu Fu jeweils mit 1:3 geschlagen geben.

Nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Hongkong sind die Österreicherinnen nun gegen Kasachstan und am Dienstag gegen Australien unter Siegzwang, um doch noch als Gruppendritter den Aufstieg zu schaffen.