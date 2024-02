ÖTTV-Teams als Gruppendritte in WM-Zwischenrunde

Die österreichischen Tischtennis-Teams haben bei der WM in Busan die Vorrunde als jeweils Gruppendritte abgeschlossen und treten am Mittwoch in der Zwischenrunde an. Die Frauen besiegten am Dienstag dank zwei Siegen von Sofia Polcanova und einem von Debütantin Anastasia Sterner Australien 3:1. Im Sechzehntelfinale treffen sie auf Thailand, im Achtelfinale würde Top-Favorit China warten.

Die Männer unterlagen Dänemark 1:3, der einzige Sieg gelang Andreas Levenko. Der Gegner der Österreicher in der ersten K.o.-Runde ist Hongkong, im Falle eines Erfolg würde danach Japan warten.