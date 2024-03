Otto-Grünmandl-Literaturpreis geht an Angelika Rainer

Die Osttiroler Autorin Angelika Rainer erhält den mit 5.000 Euro dotierten Otto-Grünmandl-Literaturpreis. "In ihren vier Bänden, die zwischen Lyrik und Kurzprosa changieren, entwirft Angelika Rainer eine einzigartige und stilistisch unverkennbar souveräne Art des Schreibens und der Beobachtung. Sie schafft mit ihrer Lyrik dichte Poesie, aber auch Augenzwinkerndes, das ihren feinen Humor zeigt", begründet der Kulturbeirat des Landes die Preiswürdigkeit der Schriftstellerin.

Angelika Rainer wurde 1971 in Lienz geboren und lebt heute in Wien. Mit "Luciferin" war sie beim Europäischen Festival des Debütromans in Kiel vertreten. 2017 nahm sie an "Poems in the City" in Warschau teil. Für ihre Arbeit erhielt Rainer bereits das Große Literaturstipendium des Landes Tirol sowie das Literaturförderstipendium der Stadt Innsbruck. Ihre bisher im Verlag Haymon erschienenen Werke sind "Luciferin" (2008), "Odradek" (2012), "See'len" (2018) und "Zweckbau für Ziegen" (2023). Die "hohe Musikalität ihrer Texte" sei nicht verwunderlich, so die Jury, denn Rainer ist auch Hackbrettvirtuosin, Sängerin und Gründungsmitglied der Musicbanda Franui.