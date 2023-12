ÖSV-Parallel-Doppel in Cortina: Karl siegte vor Prommegger

Österreichs Alpin-Snowboarder haben dem Parallel-Riesentorlauf von Cortina D'Ampezzo am Samstag ihren Stempel aufgedrückt. Im Männer-Finale behielt Benjamin Karl die Oberhand vor Andreas Promegger, bei den Frauen sicherte sich Sabine Schöffmann auf der zweiten Weltcup-Saisonstation Platz drei hinter Ramona Hofmeister (GER) und Lucia Dalmasso (ITA).

Für Olympiasieger Karl war es nach Rang drei am Donnerstag in Carezza ebenfalls im Parallelrennen der Abschluss einer perfekten Woche. Der 38-jährige setzte sich als jüngster Teilnehmer des Halbfinales erst gegen den Südtiroler Roland Fischnaller durch, ehe er seinen 43-jährigen Teamkollegen Prommegger im Finale in Schach hielt. Bereits zuvor waren im Achtelfinale Fabian Obmann, Matthäus Pink und Alexander Payer auf der Strecke geblieben.