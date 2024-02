OSV nach Rückkehr von Doha-WM mit vollem Fokus auf Olympia

Delfin-Vizeweltmeister Simon Bucher und seine Staffelkollegen wie auch ein Trio aus der OSV-Staffel der Frauen von Doha ist Montagmittag auf dem Flughafen Wien-Schwechat von einer kleinen Delegation empfangen und bejubelt worden. Mit Silber durch Bucher über 100 und Bronze durch Martin Espernberger über 200 m Delfin war Rot-weiß-rot auf der Langbahn so erfolgreich wie seit Montreal 2005 nicht mehr. Nun laufen aber bereits die Planungen in Richtung Olympische Spiele.

"Wenn sich jemand auf einer Einzelstrecke qualifiziert, den wir momentan nicht auf dem Radar haben - etwa einer von den Jungen über 100 m Rücken -, dann kann ich nicht sagen, der Spot ist vergeben", erklärte Bär der APA - Austria Presse Agentur. Auch deswegen, da nur eine bestimmte Anzahl an Athleten nur für die Staffel mitgenommen werden dürfen. Der Funktionär gibt solchen wie Brustlagen-Spezialist Christopher Rothbauer, Rückenlagen-Spezialistin Lena Grabowski - beide in Doha nicht dabei -, Gigler, Reitshammer und auch dem jungen Lukas Edl gewisse Quali-Chancen.

Zur Vorbereitung darauf spult der 28-Jährige nun einmal einen Ausdauerblock ab, und bald geht es für ihn wie seine Staffelkollegen zum Training nach Belek in die Türkei. "Da werden wir die eine oder andere Trainingseinheit zusammen starten", merkte Gigler an. Der Kärntner hat wie Bayer und Reitshammer dann einige kommende Fixpunkte, bei denen die Olympia-Normen angegriffen werden sollen - so u.a. im April Meetings in Eindhoven und Graz. Auch die EM haben alle vier im Fokus - dann aber wohl auch wieder auch für eine Spitzenplatzierung in der Lagenstaffel.