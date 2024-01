Österreichs Kampf mit dem Pfusch: Schwarzarbeit steigt aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten

Schwarzarbeit in Österreich steigt aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten - Friedrich Schneider ist ein Ökonom und Experte auf dem Gebiet der Schattenwirtschaft.

Eine schwächelnde Konjunktur sowie eine hohe Inflation treiben auch die Schattenwirtschaft in die Höhe. So sollte heuer der Umsatz mit Schwarzarbeit um 1,25 Mrd. Euro auf 34,52 Mrd. Euro steigen, geht aus einer Studie des Linzer Ökonomen und Schwarzarbeitsexperten Friedrich Schneider hervor. Damit mache der "Pfusch" in Österreich rund 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Österreich sei damit das EU-Land mit dem geringsten Schwarzarbeitsanteil.

Die größten Verlierer: Staat und Sozialversicherungen

Im EU-Durchschnitt stieg der Anteil der Schattenwirtschaft am BIP von 16,28 Prozent im Vorkrisenjahr 2019 auf 18,78 Prozent im Vorjahr. Für heuer wird in der Studie ein Rückgang auf 18,50 Prozent erwartet.

Die größten Verlierer sind laut Friedrich Schneider der Staat und die Sozialversicherungen, die auf 2 bis 3,5 Mrd. Euro an Beiträgen verzichten müssen. Da jedoch 85 Prozent des "schwarz" erwirtschafteten Geldes sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben werden, halte sich der Steuerverlust in Grenzen, merkte Schneider an. Unfall- und Krankenversicherung müssten jedoch die Folgen der Schwarzarbeit abgelten.