Österreichs Heumilch-Produktion von FAO anerkannt

Die in Rom ansässige UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) hat die Produktion von Heumilch im österreichischen Alpenraum als erhaltenswertes, traditionelles Landwirtschaftssystem (GIAHS- Globally Important Agricultural Heritage Systems) anerkannt. Es handelt sich um die erste Anerkennung dieser Art für Österreich, wie die FAO mitteilte.

Die Herstellung von Heumilch, die von Rindern stammt, die mit frischem Gras und Heu gefüttert werden, ist so alt wie die Viehzucht in Europa. Früher machte Heumilch den größten Teil der österreichischen Milchproduktion aus, heute sind es nur noch 15 Prozent. In der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Heumilch Österreich haben sich Heumilchbauern und große Verarbeiter zusammengeschlossen. "Ihr Ziel ist es, die Heumilchwirtschaft zu erhalten und die Vorteile dieser nachhaltigen Methode zu kommunizieren, damit ein fairer Milcherzeugerpreis am Markt erzielt werden kann", teilte die FAO in einer Presseaussendung mit..