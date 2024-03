Österreichs Gegner für EM-Qualifikation stehen fest

Österreichs Volleyball-Nationalteams kennen ihre Gegner in den EM-Qualifikationen für die Turniere 2026. Die Frauen treffen auf Griechenland und Nordmazedonien, die Männer auf Belgien und Aserbaidschan. Die sieben Gruppensieger und die fünf besten Zweiten qualifizieren sich für die Endrunden 2026. Das erste der vier Spiele findet am 17. oder 18. August statt, insgesamt dauert die Qualifikation ein Jahr.

Bereits im Mai und Juni warten auf die ÖVV-Teams ebenfalls auf Europa-Ebene die Golden bzw. die Silver League. Die Frauen treffen in der Golden League auf Tschechien, Rumänien, Slowakei, Ukraine, Estland und Aserbaidschan, die besten vier kommen ins Final Four. Die Männer bekommen es in der Silver League jeweils zweimal mit Island, Färöer und Israel zu tun, die besten zwei bestreiten das Finale.