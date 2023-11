Österreichs Fernwärmebranche nimmt sich mehr Transparenz vor

Der Fachverband Gas Wärme (FGW) nimmt sich mehr Transparenz in der Beziehung zu seinen Kundinnen und Kunden vor. Ein entsprechender Verhaltenskodex soll zu nachvollziehbaren Abrechnungen führen sowie eine "wertvolle Orientierung" bei Zahlungsschwierigkeiten bieten, wie der Branchenverband am Freitag mitteilte. Wien Energie unterzeichnete nach eigenen Angaben die Vereinbarung, um ein "klares Signal" zu senden.

Der Verhaltenskodex sieht unter anderem vor, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mindestens zweimal gemahnt werden, mit jeweils zwei Wochen Nachfrist, bevor eine Lieferunterbrechung wegen Zahlungsverzugs zulässig ist. Außerdem müsse das Abschalten der Wärmelieferung gesondert schriftlich angekündigt werden, heißt es in der Aussendung des FGW. Kundinnen und Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten sollen durch "entgegenkommende Vorhaben" unterstützt werden.

Die hohen Kosten für Fernwärme sorgten zuletzt vor allem in Wien für Debatten. Die Preise in Österreich wuchsen laut Energieagentur im September gegenüber dem Vormonat um ein Prozent. Im Jahresvergleich waren es sogar 22,2 Prozent mehr, wenngleich die Preise in den vergangenen Monaten tendenziell gesunken sind.