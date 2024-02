Österreichische Außenwirtschaft im Aufwind

Die Aussichten für die österreichische Außenwirtschaft sind nach einem schwierigen Jahr 2023 wieder besser. Der "Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft" (FIW) prognostiziert für 2024 ein preisbereinigtes Exportwachstum von 2,2 Prozent. Im Jahr 2025 sollen die Güterexporte preisbereinigt um 3,2 Prozent zulegen, teilten die Wirtschaftsforscher am Montag in einer Aussendung mit. Getragen werde das zusätzliche Wachstum von der dynamischen Entwicklung der Warenexporte.

Allerdings seien die Prognosen für 2024 und 2025 mit einer Reihe von Abwärtsrisiken behaftet, so die Forscher. So könnten Spannungen zwischen China und Taiwan oder den USA, Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und richtungsweisende Wahlen in wichtigen Volkswirtschaften wie den USA oder Europa zu schlechteren Ergebnissen führen als heute angenommen.