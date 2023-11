Österreicher nach Schlag in Düsseldorf in Lebensgefahr

Ein 56-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Freitag in der Düsseldorfer Altstadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, war der Mann vor einer Diskothek mit einem Unbekannten in Streit geraten. Im Zug der Auseinandersetzung versetzte ihm dieser einen Schlag, der 56-Jährige stürzte rücklings und schlug mit dem Kopf auf dem Pflaster auf, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde notoperiert.

Der Mann dürfte sich als Tourist in Düsseldorf aufgehalten haben. "Er hat in Deutschland keine Meldeadresse", teilte die Polizeisprecherin mit. Der 56-Jährige war vorerst nicht vernehmungsfähig. Woran sich der Streit entzündet hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei ist guter Dinge, dass der Tatverdächtige ausgeforscht werden kann. Die Düsseldorfer Altstadt wird videoüberwacht, zudem sind im Außenbereich der Diskothek Kameras angebracht. Diese Bilder werden übers Wochenende ausgewertet. Die Gewalttat hatten auch mehrere Zeugen beobachtet.