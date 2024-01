Österreicher mit Gold im Wert von 197.000 Euro gestoppt

Ein Österreicher wurde mit kiloweise Gold im Auto gestoppt. Jetzt wird wegen Geldwäscheverdacht ermittelt.

Bei einer routinemäßigen Grenzkontrolle am Dienstag in Bayern (Neuhaus am Inn) machten die Beamten einen ungewöhnlichen Fund in einem Auto, das von einem 21-jährigen Österreicher gefahren wurde. Im Handschuhfach des Fahrzeugs befanden sich Goldbarren im Wert von knapp 197.000 Euro.