Österreich zum Auftakt der Biathlon WM in Mixed-Staffel 6.

Österreichs Biathlon-Team ist am Mittwoch zum Auftakt der WM in Nove Mesto auf Rang sechs gelandet. Ohne die nach einer Verkühlung noch fehlende Lisa Hauser verpassten David Komatz, Simon Eder, Tamara Steiner und Anna Gandler zwar ein Spitzenresultat wie bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften, erreichten aber dennoch das vorgegebene Ziel. Der Titel ging souverän an Frankreich vor Norwegen und Schweden.

Vor drei Jahren holte Österreich in der Mixed-Staffel sensationell Silber, im vergangenen Jahr verpasste das Quartett als Vierter nur hauchdünn die Bronzemedaille. "Das Ziel waren die Top sechs, das haben wir erreicht. Wir sind megahappy und können wirklich zufrieden sein.", resümierte Schlussläuferin Gandler im ORF.

Das ÖSV-Team erwischte in Person von Komatz einen bescheidenen Start ins Rennen. Der Steirer verbrauchte beim ersten Liegendschießen alle drei Nachlader und fiel tief ins Mittelfeld zurück. Dann machte er beim zweiten Schießen aber Boden gut. Simon Eder (ein Nachlader) übergab zur Halbzeit auf Position sechs an Tamara Steiner. Diesen verteidigten Steiner (2 Nachlader) und Schlussläuferin Gandler, die ohne Schießfehler blieb, letztlich. Auf die fünftplatzierten Deutschen fehlte in der Endabrechnung allerdings eine ganze Minute.

Frankreich landete trotz einer Strafrunde von Justine Braisaz-Bouchet ganz oben am Podest. Der Kampf um die restlichen beiden Podestplätze blieb bis zum letzten Schießen spannend. Ingrid Landmark Tandrevold sicherte Norwegen Silber. Die Schweiz verpasste die erste WM-Medaille überhaupt, weil die Schwedin Elvira Öberg auf der Schlussrunde Amy Baserga noch abfing.