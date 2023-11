Österreich verlängert Grenzkontrollen zur Slowakei

Österreich hat die Grenzkontrollen zur Slowakei um weitere zwanzig Tage verlängert, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Zuvor hatten bereits die Slowakei, Tschechien, Polen, Italien und Slowenien die Anfang Oktober eingeführten Kontrollen verlängert. Schwerpunkt der Maßnahmen sei der Kampf gegen die Schlepperkriminalität, hieß es.

Seit Aufnahme der Kontrollen am 4. Oktober habe die Polizei 19 Schlepper an der slowakischen Grenze festnehmen können und rund 180 illegal eingereiste Personen gestoppt, teilte das Innenministerium weiter mit. Die Grenzpunktkontrollen zu Tschechien seien bereits am 28. Oktober um zwanzig Tage verlängert worden.