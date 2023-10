"Österreich Sterbereport" zu Themen Tod, Trauer, Bestattung

Der Tod scheint für die Österreicher und Österreicherinnen nicht mehr so ein Tabu-Thema zu sein wie früher. 1.500 Befragungen rund um die Themen Tod, Trauer, Bestattung und Vorsorge sind für den "Österreich Sterbereport 2023" durchgeführt worden. Dabei gaben rund sieben von zehn Befragten an, (68 Prozent) dass es heute leichter sei, mit der Familie über den Tod zu sprechen, als dies noch vor Jahren der Fall gewesen sei.

Die Umfrage wurde in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut TripleM im Auftrag von Bestattung Himmelblau erhoben."In Österreich werden pro Tag rund 250 Begräbnisse von 517 Bestattungsunternehmen durchgeführt - eine hohe Anzahl, und dennoch wissen Herr und Frau Österreicher relativ wenig über diese sonst recht verborgene Branche", so das Unternehmen zu seiner Motivation.

Auch die Aufklärungsarbeit zur Enttabuisierung in der digitalen Welt wurde abgefragt und mehr als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung (36 Prozent) sieht in den sozialen Medien eine geeignete Plattform, um sich über den Tod auszutauschen. Am offensten sind diejenigen, die bereits mit dem Thema auf Social Media in Berührung gekommen sind (56 Prozent).