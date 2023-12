Österreich nahm Abschied von Karel Schwarzenberg

Eine Woche nach der offiziellen Begräbnisfeier im Prager Veitsdom und der Beisetzung im Familienschloss Orlík in Südböhmen fand am Samstag im Wiener Stephansdom ein feierlicher Gedenkgottesdienst für den ehemaligen tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg statt. Das Requiem zelebrierte Kardinal Christoph Schönborn im Beisein von hochrangigen Politikern und Familienangehörigen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte den Verstorbenen als "großes Vorbild".

Schönborn, dessen Familie wie das Haus Schwarzenberg in der Habsburger-Monarchie zur hohen Aristokratie gehörte und große Besitzungen in der früheren Tschechoslowakei hatte, betonte in seiner Predigt: "Der Glaube gehörte als Selbstverständlichkeit zu seinem Leben." Er charakterisierte ihn mit den Worten: "Kari war wie wenige bereit für den Tod." Im Leben verband er Tradition und Wachsamkeit. 1989, vor der Samtenen Revolution, sei er bereit gewesen für den Wandel. Zuvor hatte er "beobachtet, was sich im Untergrund tat".

Schwarzenberg war am 11. November im Alter von 85 Jahren in einem Wiener Spital gestorben. An den Trauerfeiern in Prag nahmen europäische Staatsoberhäupter teil, unter ihnen Chefs regierender Fürstenhäuser. Der Sarg fuhr auf dem Hradschin am Palais Schwarzenberg und am Palais Czernin, dem Außenamt, vorbei, bevor die sterblichen Überreste in der Familiengruft in Orlík beigesetzt wurden.