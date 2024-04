Österreich bei Olympia-Bahnbewerben auch im Madison dabei

Österreich hat sich für die Olympia-Bahnradbewerbe in Paris im Omnium und Madison qualifiziert. Tim Wafler hatte beim Nations Cup in Milton (Kanada) den Quotenplatz im Omnium fixiert, nun wurde wie erhofft auch jener im Madison offiziell. "Das war ganz sicher eine Teamleistung und ich bin auf alle meine vier Athleten richtig stolz, dass wir es gemeinsam geschafft haben", wird Nationaltrainer Andreas Graf in einer Aussendung zitiert.

Gemeint sind die vier Wiener Felix Ritzinger (27 Jahre), Maximilian Schmidbauer (22), Wafler (22) und Raphael Kokas (19). Omnium ist ein Mehrkampf, der von einem Athleten bestritten wird. Im Madison ist ein Zweier-Team am Start. "Sie haben sich wirklich gut entwickelt über die letzten zwei Jahre und ich freue mich, mit ihnen nun in die Vorbereitung für Paris zu gehen", sagte Graf.