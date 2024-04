Ostermontag: Trübe Aussichten mit Regen und kühleren Temperaturen

Das Osterwetter zeigt sich im Ländle von einer weniger freundlichen Seite. Am Ostermontag ist mit trübem Wetter, teils kräftigem Regen und einem Temperaturrückgang zu rechnen.

Am Ostermontag kühles und regnerisches Wetter mit einer Schneefallgrenze zwischen 1300 und 1500 Metern. Dienstag bringt wechselhaftes Wetter mit Wind und möglichen Schauern über den Bergen. Ab Mittwoch Auflockerung und zunehmende Sonne, mit einem sonnigen und milden Wetterausblick gegen Ende der Woche.

Wetterübersicht für Vorarlberg

Montag

Trüb und teils kräftiger Regen breitet sich vormittags rasch auf das ganze Ländle aus. Dabei kühlt es ab, die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 1500m. Im Laufe des Nachmittags lässt der Niederschlag nach und klingt am Abend von Norden her weitgehend ab. Es bleibt deutlich kühler als am Wochenende. Die Temperaturen liegen den ganzen Tag zwischen 8 und 13 Grad, sie gehen tagsüber sogar etwas zurück.