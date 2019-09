Ära Thielemann, Dresdner bei Osterfestspielen Salzburg endet

Die inzwischen über 50 Jahre alten Osterfestspiele Salzburg sollen nach 2022 eine ordentliche Frischzellenkur verpasst bekommen: Die Verträge mit dem künstlerischen Leiter Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle Dresden werden nicht mehr verlängert. Der designierte Intendant Nikolaus Bachler möchte das Festival auch um andere Genres, etwa Ballett oder Jazz, erweitern.

Salzburg hat sich am Dienstag klar auf Bachler festgelegt und wird den Vertrag mit Thielemann nach Ostern 2022 - wenn Wagners "Lohengrin" gezeigt wird - genau so auslaufen lassen wie mit den Dresdnern. Und damit wird auch die Zeit der "Orchester in Residence" in Salzburg enden. Bachler kündigte an, er wolle jedes Jahr ein anderes "Weltspitzenorchester" mit seinem Kernrepertoire an die Salzach holen, etwa ein russisches Orchester mit Tschaikowski oder eines mit Puccini aus Italien.