Osterfestspiele Salzburg 2021: "Turandot" nur konzertant

Nach der Absage der Osterfestspiele Salzburg im heurigen Jahr hat die Coronavirus-Pandemie erste Auswirkungen auf die nächste Ausgabe des Festivals im Frühjahr 2021. Die Vorstellungen der Puccini-Oper "Turandot" mit Anna Netrebko in der Titelpartie werden aufgrund der aktuellen Situation konzertant gegeben, die Zahl der Karten pro Termin reduziert sich von knapp 2.200 auf 1.400. Gleichzeitig werden kleinere Teile des Programms auf 2022 verschoben.

Man habe sich entschieden, nicht ganz auf "Turandot" verzichten zu wollen, aber der derzeitigen unsicheren Lage Rechnung zu tragen, teilte Christian Thielemann, der künstlerische Leiter des Osterfestspiele Salzburg, am Mittwoch in einer Aussendung mit. "Ein Werk dieser Größe und Komplexität profitiert in diesen Zeiten von der vollen Konzentration auf die musikalische Seite."