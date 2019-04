Osterfestspiele Salzburg 2020: Offene Personalfragen

"Das besprechen wir im stillen Kämmerlein." Mit diesen Worten machte die Aufsichtsratsvorsitzende der Osterfestspiele Salzburg GmbH, Sarah Wedl-Wilson, am Sonntag bei der Programmpressekonferenz deutlich, dass Fragen zum Konflikt zwischen Christian Thielemann und Nikolaus Bachler unerwünscht sind.

Im Herbst 2018 wurde der Münchner Opernintendant Nikolaus Bachler ab 2020 zum kaufmännischen Geschäftsführer und ab 2022 zum Intendanten der Osterfestspiele Salzburg bestellt. Thielemann hatte eine Zusammenarbeit mit Bachler allerdings mehrfach dezidiert ausgeschlossen. Thielemann äußerte sich dazu heute nicht. Wedl-Wilson bestätigte, dass es auch mit dem scheidenden Staatsoperndirektor Dominique Meyer Gespräche gebe. “Da gilt aber vorerst der Datenschutz”, so die von der Salzburger Land Tourismus GmbH in den Aufsichtsrat entsandte Managerin.

So bleiben personell also nach wie vor einige Fragezeichen. Fix ist hingegen, dass die Oper des Festivals zu Ostern 2020 “Don Carlo” von Giuseppe Verdi sein wird. Das Werk soll in der vieraktigen Version ausgeführt werden. Quasi als erster Akt ist ein zwölf-minütiges Vorspiel des Komponisten Manfred Trojahn vorgesehen. Regie wird Vera Nemirova führen, die bereits 2017 “Die Walküre” in Salzburg inszeniert hat. Die Solisten: Ildar Abdrazakov als Philipp, Yusif Eyvazov als Don Carlo, Franco Vassallo als Rodrigo, Anja Harteros als Elisabeth und Ekaterina Semenchuk als Ebol.