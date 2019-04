Osterfestspiele: Morbides Drama "Therese" uraufgeführt

Seit der ehemalige Salzburger Festspielintendant und Komponist Peter Ruzicka für die Geschäfte der Osterfestspiele verantwortlich zeichnet, hat sich eine Tradition von szenischen Uraufführungen entwickelt. Am Sonntag wurde eine Auftragskomposition der Osterfestspiele und der Staatsoper Hamburg in der Universitätsaula uraufgeführt - die Kammeroper "Therese" von Philipp Maintz.

Das Libretto stammt von Otto Katzameier nach dem Roman “Therese Raquin” von Emile Zola. Katzameier verkörperte zugleich die zentrale Figur des Laurent in diesem höchst morbiden Drama, das von Georges Delnon, dem Intendanten der Staatsoper Hamburg, in Szene gesetzt wurde. Auch die Gruppe von Musikern, die diese Uraufführung realisiert hat, stammt aus Hamburg. So komplettierten neben Katzameier Marisol Montalvo in der Titelrolle sowie Renate Behle als Madame Raquin und Tim Severloh als Camille die Solistenriege.