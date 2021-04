Oster – Klangwolke über Vorarlberg – mitsingen, mitspielen, zuhören

Gefragt, welches Lied man denn mit Ostern verbindet, lautet die Antwort ziemlich sicher „Christus ist erstanden“.

Alle, die singen oder ein Instrument spielen können, sind dazu aufgerufen, alleine, zu zweit, in kleinen Ensembles und natürlich mit Abstand, am Ostersonntag, um 11.45 Uhr auf dem Balkon, im Freien, bei offenen Türen oder Fenstern das Lied von Ostern anzustimmen. Wer musikalische Unterstützung braucht, der dreht am besten das Radio auf, denn dort wird um 11.45 Uhr das Lied „Christus ist erstanden“ in einer Aufnahme aus dem Feldkircher Dom gespielt.